Мріяв бути митцем, а став воїном. Зеленський нагадав світу про втрати України та агресію РФ

Березень, 10 в 23:23

Щодня Україна втрачає у війні, яку не починала, людей, які могли б бути митцями чи політиками, підприємцями чи журналістами, науковцями чи дипломатами, ким завгодно, але живими, якби не Росія.

З такими словами президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників American Enterprise Institute World Forum.

– Сьогодні у нашій столиці, у Києві, люди прощалися з одним із найшанованіших воїнів України Дмитром Коцюбайлом, позивний Да Вінчі. Йому було лише 27 років. Він був командиром батальйону в одній із бойових бригад, що боронять зараз наше місто Бахмут, нашу Донеччину й усю Україну від російського зла. Він загинув у бою. Чоловік, який мріяв бути митцем (тому його позивний Да Вінчі), а став воїном. Бо прийшла війна, – говорить голова держави.

Крім того, він зазначив, що учора стало відомо про те, що своє життя в бою за Україну віддав Олег Дробоцький, якому було 26 років.

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– Іще один чоловік, якому судилося бути митцем – його знали як класного художника, – але який став воїном. Бо довелося захищати свободу. Це відверта війна тиранії проти свободи. В основі цієї російської війни – ненависть і бажання пограбувати сусідню націю. Бажання Кремля стерти нашу ідентичність, украсти нашу землю, наші ресурси, нашу культуру, – додав президент.

Зеленський відзначив підтримку з боку США: