Наказания Кремлю не избежать: Зеленский об обстрелах Херсона, Запорожья и других городов

Март, 11 в 20:27

Россия стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за это, наказания, которое Кремлю не остановить.

Об этом в своем традиционном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня я хотел бы поддержать все те наши города и общины, которые ежедневно, каждую ночь испытывают жестокие террористические удары государства-зла. Наша Херсонщина и Херсон, которым оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донбасса и Луганщины, которые Россия стремится просто сжечь. Наша Харьковщина и Харьков, – сказал глава государства.

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Зеленский отметил, что только по Харькову и только с начала этого года, менее чем за 2,5 месяца, РФ ударила уже более 40 ракетами.

— Никополь, Марганец – наша Днепропетровщина. Наша Сумщина. Наша Черниговщина. Развалины, обломки и воронки от снарядов в земле – это автопортрет России, который она рисует там, где без России царит нормальная жизнь, — сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня российский обстрел унес жизни трех человек в Херсоне, которые просто шли в магазин за продуктами.