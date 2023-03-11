Наказания Кремлю не избежать: Зеленский об обстрелах Херсона, Запорожья и других городов
Россия стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за это, наказания, которое Кремлю не остановить.
Об этом в своем традиционном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Сегодня я хотел бы поддержать все те наши города и общины, которые ежедневно, каждую ночь испытывают жестокие террористические удары государства-зла. Наша Херсонщина и Херсон, которым оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донбасса и Луганщины, которые Россия стремится просто сжечь. Наша Харьковщина и Харьков, – сказал глава государства.
Зеленский отметил, что только по Харькову и только с начала этого года, менее чем за 2,5 месяца, РФ ударила уже более 40 ракетами.
— Никополь, Марганец – наша Днепропетровщина. Наша Сумщина. Наша Черниговщина. Развалины, обломки и воронки от снарядов в земле – это автопортрет России, который она рисует там, где без России царит нормальная жизнь, — сказал Зеленский.
Он отметил, что сегодня российский обстрел унес жизни трех человек в Херсоне, которые просто шли в магазин за продуктами.
– В Запорожье российская ракета ударила по объекту жизнеобеспечения города. В приграничных районах оккупант обстреливал села, чтобы запугать людей, чтобы прогнать людей. Но России там не будет. Она стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор. Наказания, которое Кремлю не остановить, – добавил он.