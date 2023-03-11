Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Покарання Кремлю не уникнути: Зеленський про обстріли Херсону, Запоріжжя та інших міст

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія стала синонімом терору і стане прикладом поразки та справедливого покарання за це, покарання, яке Кремлю не зупинити.

Про це у своєму традиційному зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста й громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави-зла. Наша Херсонщина і Херсон, яким окупант мститься за свій програш. Наше Запоріжжя. Наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків, – сказав голова держави.

Зараз дивляться

Зеленський зазначив, що лише по Харкову і лише від початку цього року, менш ніж за 2,5 місяці, РФ ударила уже більш ніж 40 ракетами.

– Нікополь, Марганець – наша Дніпропетровщина. Наша Сумщина. Наша Чернігівщина. Руїни, уламки й вирви від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя, – сказав Зеленський.

Читайте
Обстріл Херсону: ворожі снаряди влучили біля супермаркету, є загиблі

Він зазначив, що сьогодні російський обстріл забрав життя трьох людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами.

– У Запоріжжі російська ракета вдарила по обʼєкту життєзабезпечення міста. У прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору і стане прикладом поразки та справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Кремлю не зупинити, – додав він.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка