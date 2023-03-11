Покарання Кремлю не уникнути: Зеленський про обстріли Херсону, Запоріжжя та інших міст

Березень, 11 в 20:27

Росія стала синонімом терору і стане прикладом поразки та справедливого покарання за це, покарання, яке Кремлю не зупинити.

Про це у своєму традиційному зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні я хотів би підтримати всі ті наші міста й громади, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави-зла. Наша Херсонщина і Херсон, яким окупант мститься за свій програш. Наше Запоріжжя. Наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків, – сказав голова держави.

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Зеленський зазначив, що лише по Харкову і лише від початку цього року, менш ніж за 2,5 місяці, РФ ударила уже більш ніж 40 ракетами.

– Нікополь, Марганець – наша Дніпропетровщина. Наша Сумщина. Наша Чернігівщина. Руїни, уламки й вирви від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні російський обстріл забрав життя трьох людей у Херсоні, які просто пішли в магазин за продуктами.