Март, 12 в 12:55

Утром 12 марта оккупационные войска обстреляли жилищный сектор в Белозерке Херсонской области.

Об этом сообщил первый заместитель главы областного совета Юрий Соболевский.

По его словам, одна девушка получила ранение.

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Медики оперативно оказали ей медицинскую помощь, отмечает первый заместитель главы Херсонского облсовета.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 382-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Юрий Соболевский