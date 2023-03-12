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Российское военное командование всерьез рассматривает возможность контратаки ВСУ в районе Бахмута.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что неслучайно владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинские войска концентрируют в районе Бахмута четыре бригады, которые готовы перейти в контрнаступление в любой момент.