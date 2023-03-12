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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Удары РФ по Херсону и Запорожью и набор в Гвардию наступления: что происходит на 382-й день войны (онлайн)

Удары РФ по Херсону и Запорожью и набор в Гвардию наступления: что происходит на 382-й день войны (онлайн)

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00:29 - 12 марта

Российское военное командование всерьез рассматривает возможность контратаки ВСУ в районе Бахмута.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что неслучайно владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинские войска концентрируют в районе Бахмута четыре бригады, которые готовы перейти в контрнаступление в любой момент.

— Кроме того, в российских СМИ Бахмут называют второй Курской дугой при чем в пользу ВСУ. Я напомню, что во времена Второй мировой войны Красная армия, изматывая в оборонительных сражениях войска Третьего Рейха, перешла в решительное контрнаступление. То есть россияне рассматривают контрнаступление ВСУ в том числе в районе Бахмута, — говорит эксперт.

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