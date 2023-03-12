Март, 12 в 7:54

Российские оккупанты на 382-е сутки полномасштабной войны не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, наступая на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 12.03.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 382-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.