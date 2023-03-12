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Факти / Україна

Карта бойових дій на 12.03.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти на 382-гу добу повномасштабної війни не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, наступаючи на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 12.03.2023

Карта бойових дій 11 березня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 382-гу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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