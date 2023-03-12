Карта бойових дій на 12.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 12 в 7:54

Російські окупанти на 382-гу добу повномасштабної війни не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, наступаючи на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 12.03.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 382-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.