РФ провела ротацию своих войск: Наев о ситуации на границе с Беларусью

Март, 12 в 12:54

В Беларуси недавно произошла ротация среди российских войск — часть была выведена.

Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он также сообщил, что по имеющейся информации на четырех полигонах остались палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы.

Сейчас смотрят

По словам Наева, угроза наземных действий врага с северного направления низкая.

Украинские военные отслеживают обстановку, Госпогранслужба добросовестно выполняет задачи по охране границы, а подразделения ВСУ прикрывают госграницы.

Командующий Объединенных сил ВСУ подчеркнул, что ситуация стабильная и контролируемая.

Ранее в ГПСУ сообщали, что российских военных после прохождения подготовки продолжают перебрасывать из Беларуси на территорию РФ. Ранее на территории Беларуси было около 9-10 тыс. российских оккупантов.