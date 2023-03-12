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Факты / Україна

РФ провела ротацию своих войск: Наев о ситуации на границе с Беларусью

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
забор на кордоні України з білоруссю
Фото: Офис президента

В Беларуси недавно произошла ротация среди российских войск — часть была выведена.

Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он также сообщил, что по имеющейся информации на четырех полигонах остались палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы.

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По словам Наева, угроза наземных действий врага с северного направления низкая.

Украинские военные отслеживают обстановку, Госпогранслужба добросовестно выполняет задачи по охране границы, а подразделения ВСУ прикрывают госграницы.

Командующий Объединенных сил ВСУ подчеркнул, что ситуация стабильная и контролируемая.

Ранее в ГПСУ сообщали, что российских военных после прохождения подготовки продолжают перебрасывать из Беларуси на территорию РФ. Ранее на территории Беларуси было около 9-10 тыс. российских оккупантов.

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