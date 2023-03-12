РФ провела ротацию своих войск: Наев о ситуации на границе с Беларусью
В Беларуси недавно произошла ротация среди российских войск — часть была выведена.
Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он также сообщил, что по имеющейся информации на четырех полигонах остались палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы.
По словам Наева, угроза наземных действий врага с северного направления низкая.
Украинские военные отслеживают обстановку, Госпогранслужба добросовестно выполняет задачи по охране границы, а подразделения ВСУ прикрывают госграницы.
Командующий Объединенных сил ВСУ подчеркнул, что ситуация стабильная и контролируемая.
Ранее в ГПСУ сообщали, что российских военных после прохождения подготовки продолжают перебрасывать из Беларуси на территорию РФ. Ранее на территории Беларуси было около 9-10 тыс. российских оккупантов.