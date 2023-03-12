РФ провела ротацію своїх військ: Наєв про ситуацію на кордоні з Білоруссю
У Білорусі нещодавно відбулася ротація серед російських військ – частина була виведена.
Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Він також повідомив, що за наявною інформацією на чотирьох полігонах залишилися наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили.
За словами Наєва, загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька.
Українські військові відстежують обстановку, Держприкордонслужба сумлінно виконує завдання з охорону кордону, а підрозділи ЗСУ прикривають держкордони.
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ підкреслив, що ситуація стабільна і контрольована.
Раніше у ДПСУ повідомляли, що російських військових після проходження підготовки продовжують перекидати з Білорусі на територію РФ. Раніше на території Білорусі було близько 9-10 тис. російських окупантів.