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Факти / Україна

РФ провела ротацію своїх військ: Наєв про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
забор на кордоні України з білоруссю
Фото: Офіс президента

У Білорусі нещодавно відбулася ротація серед російських військ – частина була виведена.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він також повідомив, що за наявною інформацією на чотирьох полігонах залишилися наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили.

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За словами Наєва, загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька.

Українські військові відстежують обстановку, Держприкордонслужба сумлінно виконує завдання з охорону кордону, а підрозділи ЗСУ прикривають держкордони.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ підкреслив, що ситуація стабільна і контрольована.

Раніше у ДПСУ повідомляли, що російських військових після проходження підготовки продовжують перекидати з Білорусі на територію РФ. Раніше на території Білорусі було близько 9-10 тис. російських окупантів.

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