Ткаченко объяснил, что будет с помещениями Лавры после выселения представителей УПЦ МП

Март, 12 в 20:53

Ревизионная комиссия проверит формат использования представителями УПЦ МП государственного имущества.

Только после этого будут приняты решения относительно дальнейшего использования помещений Лавры государством.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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— Еще есть отдельный трек, связанный с более 800 музейными объектами, которые также находятся в пользовании УПЦ МП. По результатам ревизии будут приняты соответствующие решения. В состав комиссии мы пригласили представителей УПЦ МП, которые должны подписать акты приема-передачи, но там также есть представители МВД и СБУ, — сказал он.

Ткаченко убежден, что монашеская жизнь в Лавре должна продолжаться.

— Государство будет заниматься и Дальними, и Ближними пещерами. И помещениями, которые могут стать не только объектами служения, но и одновременно музейными объектами. Я думаю, что это отдельный комплексный вопрос, который мы совместно с общественностью и экспертами будем решать, — сказал Ткаченко.

10 марта стало известно, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обязал представителей УПЦ МП покинуть территорию и здания Лавры до 29 марта.

Это означает, что представители УПЦ МП должны освободить здания, находящиеся на балансе заповедника, до указанной даты текущего года.