Ткаченко объяснил, что будет с помещениями Лавры после выселения представителей УПЦ МП
Ревизионная комиссия проверит формат использования представителями УПЦ МП государственного имущества.
Только после этого будут приняты решения относительно дальнейшего использования помещений Лавры государством.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
— Еще есть отдельный трек, связанный с более 800 музейными объектами, которые также находятся в пользовании УПЦ МП. По результатам ревизии будут приняты соответствующие решения. В состав комиссии мы пригласили представителей УПЦ МП, которые должны подписать акты приема-передачи, но там также есть представители МВД и СБУ, — сказал он.
Ткаченко убежден, что монашеская жизнь в Лавре должна продолжаться.
— Государство будет заниматься и Дальними, и Ближними пещерами. И помещениями, которые могут стать не только объектами служения, но и одновременно музейными объектами. Я думаю, что это отдельный комплексный вопрос, который мы совместно с общественностью и экспертами будем решать, — сказал Ткаченко.
10 марта стало известно, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обязал представителей УПЦ МП покинуть территорию и здания Лавры до 29 марта.
Это означает, что представители УПЦ МП должны освободить здания, находящиеся на балансе заповедника, до указанной даты текущего года.