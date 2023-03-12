Ткаченко пояснив, що буде з приміщеннями Лаври після виселення представників УПЦ МП

Березень, 12 в 20:53

Ревізійна комісія перевірить формат використання представниками УПЦ МП державного майна. Лише після цього будуть ухвалені рішення щодо подальшого використання приміщень Лаври державою.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– Ще є окремий трек, пов’язаний з понад 800 музейними об’єктами, які також перебувають у користуванні УПЦ МП. За результатами ревізії будуть ухвалені відповідні рішення. До складу комісії ми запросили представників УПЦ МП, які мають підписати акти прийому-передачі, але там також є представники МВС і СБУ, – сказав він.

Ткаченко переконаний, що монаше життя в Лаврі має продовжуватися.

Зараз дивляться

– Держава буде опікуватися і Дальніми, і Ближніми печерами. І приміщеннями, які можуть стати не тільки об’єктами служіння, а й водночас музейними об’єктами. Я думаю, що це окреме комплексне питання, яке ми спільно з громадкістю і експертами будемо вирішувати, – сказав Ткаченко.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра зобов’язав представників УПЦ МП залишити територію та будівлі Лаври до 29 березня.

Це означає, що представники УПЦ МП мають звільнити будівлі, які перебувають на балансі заповідника, до вказаної дати поточного року.