Март, 13 в 22:06

На востоке Украины продолжаются жесткие бои, именно там решается будущее нашего государства.

Об этом в вечернем обращении 13 марта сказал президент Владимир Зеленский.

— Очень жестко на Востоке — очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка — и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где отвоевывается наше будущее, всех украинцев. Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою! Спасибо всем, кто защищает позиции и бьется за Украину и своих собратьев! — сказал он.

Зеленский отметил бойцов 92 отдельной механизированной бригады — за успешные действия в районе Бахмута.

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Также президент сообщил, что ближайшие недели планируются довольно активными с точки зрения международной коммуникации. Правительство готовит новости по усилению обороны, а также по поводу наказания российских убийц.