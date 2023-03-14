На Востоке очень жестко и болезненно, ВСУ уничтожают военную мощь врага – Зеленский
На востоке Украины продолжаются жесткие бои, именно там решается будущее нашего государства.
Об этом в вечернем обращении 13 марта сказал президент Владимир Зеленский.
— Очень жестко на Востоке — очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка — и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где отвоевывается наше будущее, всех украинцев. Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою! Спасибо всем, кто защищает позиции и бьется за Украину и своих собратьев! — сказал он.
Зеленский отметил бойцов 92 отдельной механизированной бригады — за успешные действия в районе Бахмута.
Также президент сообщил, что ближайшие недели планируются довольно активными с точки зрения международной коммуникации. Правительство готовит новости по усилению обороны, а также по поводу наказания российских убийц.
— Работаем и над тем, чтобы добавить новые санкции против России. Должны не только ограничить способность государства-террориста обходить существующие санкции, но и вводить новые — чтобы Россия не могла адаптироваться к глобальному давлению. Чем меньше будет российская способность адаптации к санкциям, тем быстрее сможем восстановить территориальную целостность нашего государства и вернуть мир Украине, — добавил Зеленский.