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Продолжаются бои в Бахмуте, ВСУ отбили атаки РФ на нескольких направлениях — Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
Продолжаются бои в Бахмуте, ВСУ отбили атаки РФ на нескольких направлениях — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении армия Российской Федерации не оставляет попыток захватить город Бахмут, однако ВСУ успешно отбили атаки врага на нескольких направлениях.

По данным Генерального штаба ВСУ, атаки оккупационных войск отбиты в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское. В то же время продолжаются бои в Бахмуте.

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Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бондарное, Васюковка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Константиновка и Железное Донецкой области, добавили в Генштабе.

Российский агрессор основные усилия и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, не оставляя попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Источник: Генштаб ВСУ
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