Продолжаются бои в Бахмуте, ВСУ отбили атаки РФ на нескольких направлениях — Генштаб

Март, 13 в 19:33

На Бахмутском направлении армия Российской Федерации не оставляет попыток захватить город Бахмут, однако ВСУ успешно отбили атаки врага на нескольких направлениях.

По данным Генерального штаба ВСУ, атаки оккупационных войск отбиты в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское. В то же время продолжаются бои в Бахмуте.

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Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бондарное, Васюковка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Константиновка и Железное Донецкой области, добавили в Генштабе.

Российский агрессор основные усилия и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, не оставляя попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.