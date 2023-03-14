Березень, 13 в 22:06

На сході України тривають жорсткі бої, саме там вирішується майбутнє нашої держави.

Про це у вечірньому зверненні 13 березня сказав президент Володимир Зеленський.

– Дуже жорстко на Сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо. Білогорівка і Мар’їнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – й усі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє, всіх українців. Я дякую кожному і кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, хто захищає позиції і б’ється за Україну та своїх побратимів! – сказав він.

Зеленський відзначив бійців 92 окремої механізованої бригади – за успішні дії в районі Бахмута.

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Також президент повідомив, що найближчі тижні плануються досить активними з погляду міжнародної комунікації. Уряд готує новини щодо посилення оборони, а також щодо покарання російських убивць.