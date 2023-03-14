На Сході дуже жорстко та болісно, ЗСУ знищують військову потугу ворога – Зеленський
На сході України тривають жорсткі бої, саме там вирішується майбутнє нашої держави.
Про це у вечірньому зверненні 13 березня сказав президент Володимир Зеленський.
– Дуже жорстко на Сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо. Білогорівка і Мар’їнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – й усі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє, всіх українців. Я дякую кожному і кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, хто захищає позиції і б’ється за Україну та своїх побратимів! – сказав він.
Зеленський відзначив бійців 92 окремої механізованої бригади – за успішні дії в районі Бахмута.
Також президент повідомив, що найближчі тижні плануються досить активними з погляду міжнародної комунікації. Уряд готує новини щодо посилення оборони, а також щодо покарання російських убивць.
– Працюємо і над тим, щоб додати нових санкцій проти Росії. Маємо не лише обмежити здатність держави-терориста обходити наявні санкції, а й запроваджувати нові – щоб Росія не могла адаптуватися до глобального тиску. Що меншою буде російська здатність адаптації до санкцій, то швидше зможемо відновити територіальну цілісність нашої держави і повернути мир Україні, – додав Зеленський.