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У Росії хочуть підняти призовний вік до 30 років уже цієї весни

російські військові
Фото: Depositphotos

Верхня планка призовного віку на термінову службу до армії РФ може бути піднята до 30 років (зараз 27) вже під час весняної призовної кампанії 2023 року. Проте нижня планка поки що залишиться незмінною – 18 років.

Водночас зазначається, що нижній поріг призовного віку підвищуватиметься поступово протягом кількох років. 2023 року передбачається підвищення до 19 років.

Перехідний період у законі про підвищення призовного віку передбачає, що у 2024 році на службу призиватимуть з 19 до 30 років, у 2025 році – з 20, у 2026 – з 21 року.

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Нагадаємо, що Росія зазнає великих втрат у війні проти України. Так, раніше глава Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що оборона Бахмута на Донеччині досягла поставлених цілей. ЗСУ реалізували план зі знищення основного боєздатного угруповання російської армії, а також виграли час для поповнення власних ресурсів.

Джерело: BBC
Армія Росії, Війна в Україні, Росія
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