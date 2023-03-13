Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оборона Бахмута достигла поставленных целей: ВСУ уничтожили основную боеспособную группировку армии РФ – Подоляк

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Оборона Бахмута в Донецкой области достигла поставленных целей. ВСУ реализовали план по уничтожению основной боеспособной группировки российской армии, а также выиграли время для пополнения собственных ресурсов.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью CNN.

Он отметил, что с одобрения президента Зеленского было принято решение сделать оборону ключевого участка фронта приоритетной задачей. Соответствующая стратегия была разработана украинскими военными ведомствами.

Сейчас смотрят

– Что касается обороны Бахмута, то она выполнила поставленные задачи на 1000%. Военные реализовали план по уничтожению основной боеспособной группировки противника, с одной стороны, и обеспечили обучение и подготовку десятков тысяч украинских военнослужащих для подготовки к контрнаступлению, с другой, — заявил советник.

Подоляк отметил, что даже если ВСУ в какой-то момент отойдут на более выгодные позиции, то оборона Бахмута для украинской стороны все равно будет большим стратегическим успехом и фундаментом для победы над РФ. Он добавил, что решение об отступлении украинских сил в Бахмуте не было принято.

Ранее мы рассказывали, что в Бахмуте ВСУ уничтожили большинство ЧВК Вагнера. Моральное и психологическое состояние российских военных очень низкое.

Читайте
Бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, ВСУ защищают позиции – Сырский

Источник: CNN
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка