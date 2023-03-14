Карта боевых действий на 14.03.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники отбивают атаки российских оккупантов, не оставляющих попыток выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей.
Карта боевых действий в Украине на 14.03.2023
Потери РФ на 14 марта 2023
- личного состава – около 160 540 (+740),
- танков ‒ 3 484 (+10),
- боевых бронированных машин ‒ 6 789 (+15),
- артиллерийских систем – 2 519 (+16),
- реактивных систем залпового огня – 495 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 260 (+1),
- самолетов – 304,
- вертолетов – 289,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 120 (+11),
- крылатых ракет ‒ 907,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 367 (+13),
- специальной техники – 256 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 384-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.