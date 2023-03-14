Март, 14 в 6:11

Украинские защитники отбивают атаки российских оккупантов, не оставляющих попыток выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей.

Карта боевых действий в Украине на 14.03.2023

Потери РФ на 14 марта 2023

личного состава – около 160 540 (+740),

танков ‒ 3 484 (+10),

боевых бронированных машин ‒ 6 789 (+15),

артиллерийских систем – 2 519 (+16),

реактивных систем залпового огня – 495 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 260 (+1),

самолетов – 304,

вертолетов – 289,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 120 (+11),

крылатых ракет ‒ 907,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 367 (+13),

специальной техники – 256 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 384-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.