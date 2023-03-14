Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Карта боевых действий на 14.03.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники отбивают атаки российских оккупантов, не оставляющих попыток выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей.

Карта боевых действий в Украине на 14.03.2023

Потери РФ на 14 марта 2023

  • личного состава – около 160 540 (+740),
  • танков ‒ 3 484 (+10),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 789 (+15),
  • артиллерийских систем – 2 519 (+16),
  • реактивных систем залпового огня – 495 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 260 (+1),
  • самолетов – 304,
  • вертолетов – 289,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 120 (+11),
  • крылатых ракет ‒ 907,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 367 (+13),
  • специальной техники – 256 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 384-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка