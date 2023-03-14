Минус 740 оккупантов и 10 танков: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже 160 540 военнослужащих, из них 740 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 14.03.23:
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- танков — 3484 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 6789 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 2519 (+16) ед,
- РСЗО — 495 (+2) ед,
- средств ПВО — 260 (+1) ед,
- самолетов — 304 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2120 (+11),
- крылатых ракет — 907 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5367 (+13) ед,
- специальной техники — 256 (+5).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 384-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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