Минус 740 оккупантов и 10 танков: потери РФ за минувшие сутки

Март, 14 в 8:29

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже 160 540 военнослужащих, из них 740 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 14.03.23:

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танков — 3484 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 6789 (+15) ед,

артиллерийских систем — 2519 (+16) ед,

РСЗО — 495 (+2) ед,

средств ПВО — 260 (+1) ед,

самолетов — 304 (+0) ед,

вертолетов — 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2120 (+11),

крылатых ракет — 907 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5367 (+13) ед,

специальной техники — 256 (+5).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 384-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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