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Факты / Україна

Минус 740 оккупантов и 10 танков: потери РФ за минувшие сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже 160 540 военнослужащих, из них 740 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 14.03.23:

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  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2120 (+11),
  • крылатых ракет — 907 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5367 (+13) ед,
  • специальной техники — 256 (+5).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 384-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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