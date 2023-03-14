Мінус 740 окупантів та 10 танків: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила вже 160 540 військовослужбовців, з них 740 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 14.03.23:
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- танків ‒ 3484 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6789 (+15) од,
- артилерійських систем – 2519 (+16) од,
- РСЗВ – 495 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 260 (+1) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11),
- крилатих ракет ‒ 907 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13) од,
- спеціальної техніки ‒ 256 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 384-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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