Мінус 740 окупантів та 10 танків: втрати РФ за минулу добу

Березень, 14 в 8:29

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила вже 160 540 військовослужбовців, з них 740 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 14.03.23:

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танків ‒ 3484 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 6789 (+15) од,

артилерійських систем – 2519 (+16) од,

РСЗВ – 495 (+2) од,

засобів ППО ‒ 260 (+1) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11),

крилатих ракет ‒ 907 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13) од,

спеціальної техніки ‒ 256 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 384-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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