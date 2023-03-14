Март, 14 в 10:39

В Луганской области ситуация стабильно тяжелая, но полностью контролируемая Силами обороны. Враг не имеет никаких успехов, несмотря на то, что постоянно атакует наши позиции.

Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

— На Белогоровском направлении враг применяет, кроме артиллерии, танков и минометов, еще и авиацию. Пытается постоянно атаковать наши позиции. Так же тяжелая ситуация и на Кременском, и на Сватовском направлениях. Но успехов у врага там нет, никаких продвижений существенных, несмотря на то, что РФ бросила туда огромное количество и личного состава, и техники, — уточнил он.

По его словам, при поддержке танков и БМП россияне постоянно наступают, иногда теряя за сутки до роты бойцов, но от этого количество волн наступления не уменьшается.

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— Эти волны идут одна за другой, чтобы истощить наши Силы обороны, продавить оборону и идти дальше. Но наши защитники крепко держат позиции, — подытожил Гайдай.

Он не стал говорить о том, когда ВСУ будут готовы к контрнаступлению, однако отметил, что сейчас погода работает на нас, поскольку российская техника застревает в грязи, но через пару недель, когда земля подсохнет, они еще больше будут готовы к этому.

По данным Генштаба, за сутки Силы обороны отбили более 100 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

А украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.