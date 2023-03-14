Березень, 14 в 10:39

У Луганській області ситуація стабільно важка, але повністю контрольована Силами оборони. Ворог не має ніяких успіхів, попри те, що постійно атакує наші позиції.

Про це розповів в ефірі телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– На Білогорівському напрямку ворог застосовує, окрім артилерії, танків та мінометів, ще й авіацію. Намагається постійно атакувати наші позиції. Так само важка ситуація і на Кремінському, і на Сватівському напрямках. Але успіхів ворог там не має, жодних просувань суттєвих, незважаючи на те, що РФ кинула туди величезну кількість і особового складу, і техніки, – уточнив він.

За його словами, за підтримки танків і БМП росіяни постійно наступають, іноді втрачаючи за добу до роти бійців, але від того кількість хвиль наступу не зменшується.

Зараз дивляться

– Ці хвилі йдуть одна за одною, щоб виснажити наші Сили оборони, продавити оборону і йти далі. Але наші захисники міцно тримають позиції, – підсумував Гайдай.

Він не став говорити про те, коли ЗСУ готові будуть до контрнаступу, проте наголосив, що наразі погода працює на нас, оскільки російська техніка застрягає у багнюці, але за пару тижнів, коли земля підсохне, вони ще більше будуть готові до цього.

За даними Генштабу, за добу Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

А українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.