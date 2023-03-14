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Факти / Україна

На Луганщині ворог постійно атакує хвилями, але ЗСУ міцно тримають оборону – Гайдай

Валентина Летяк, редакторка стрічки
російський танк
Фото: Генштаб ЗСУ

У Луганській області ситуація стабільно важка, але повністю контрольована Силами оборони. Ворог не має ніяких успіхів, попри те, що постійно атакує наші позиції.

Про це розповів в ефірі телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– На Білогорівському напрямку ворог застосовує, окрім артилерії, танків та мінометів, ще й авіацію. Намагається постійно атакувати наші позиції. Так само важка ситуація і на Кремінському, і на Сватівському напрямках. Але успіхів ворог там не має, жодних просувань суттєвих, незважаючи на те, що РФ кинула туди величезну кількість і особового складу, і техніки, – уточнив він.

За його словами, за підтримки танків і БМП росіяни постійно наступають, іноді втрачаючи за добу до роти бійців, але від того кількість хвиль наступу не зменшується.

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– Ці хвилі йдуть одна за одною, щоб виснажити наші Сили оборони, продавити оборону і йти далі. Але наші захисники міцно тримають позиції, – підсумував Гайдай.

Він не став говорити про те, коли ЗСУ готові будуть до контрнаступу, проте наголосив, що наразі погода працює на нас, оскільки російська техніка застрягає у багнюці, але за пару тижнів, коли земля підсохне, вони ще більше будуть готові до цього.

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За даними Генштабу, за добу Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

А українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.

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