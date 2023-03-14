Укроборонпром за рубежом начал производить 125-мм снаряды для танков
Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки.
Об этом говорится в заявлении концерна.
Это уже второй вид боеприпасов, производство которого предприятия госконцерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом.
По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т- 64, Т-72 и Т-80, которыми Силы обороны Украины бьют оккупантов.
В Укроборонпроме отмечают, что это впервые за время независимости Украина развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм.
— Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов участвуют наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и т.д., — отмечается в сообщении концерна.
Недавно Укроборонпром подписал с Министерством обороны Украины контракт на поставку 120-мм минометных мин, которые также изготавливаются во взаимодействии с одной из стран-участниц Североатлантического договора.
Фото: Укроборонпром