Новым партнером Укроборонпрома стал чешский производитель военной техники VOP CZ

Февраль, 08 в 14:00

Государственный концерн Укроборонпром договорился о сотрудничестве с чешским производителем военной техники VOP CZ.

Об этом говорится на сайте Укроборонпрома.

Приоритетом является производство, ремонт и совместные разработки бронированной техники, а также создание цепочек снабжения деталей и изделий.

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— В целом сотрудничество предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности создание совместных научно-исследовательских центров, – говорится в сообщении.

В Укроборонпроме добавили, что углубление партнерства с Чехией в оборонной отрасли будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в ОПК Североатлантического альянса. На сегодня концерн уже имеет ряд договоренностей о сотрудничестве с более чем 10 странами-членами НАТО.

Ранее сообщалось, что Укроборонпром развернул за рубежом серийное производство 82-мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран-членов НАТО.