Укроборонпром за кордоном почав виробляти 125-мм снаряди для танків

Березень, 14 в 14:17

Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.

Про це йдеться у заяві концерну.

Це вже другий вид боєприпасів, виробництво якого підприємства держконцерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

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За замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80, якими Сили оборони України б’ють окупантів.

В Укроборонпромі наголошують, що це вперше за часи незалежності Україна розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм.

– З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо, – зазначається у повідомленні концерну.

Нещодавно Укроборонпром підписав із Міністерством оборони України контракт на постачання 120-мм мінометних мін, які також виготовляються у взаємодії з однією з країн-учасниць Північноатлантичного договору.

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Фото: Укроборонпром