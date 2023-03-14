Укроборонпром за кордоном почав виробляти 125-мм снаряди для танків
Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.
Про це йдеться у заяві концерну.
Це вже другий вид боєприпасів, виробництво якого підприємства держконцерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.
За замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80, якими Сили оборони України б’ють окупантів.
В Укроборонпромі наголошують, що це вперше за часи незалежності Україна розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм.
– З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо, – зазначається у повідомленні концерну.
Нещодавно Укроборонпром підписав із Міністерством оборони України контракт на постачання 120-мм мінометних мін, які також виготовляються у взаємодії з однією з країн-учасниць Північноатлантичного договору.
Фото: Укроборонпром