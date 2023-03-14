Женщина погибла на месте: в Волчанске российский снаряд попал в авто
14 марта около 10:00 российские войска обстреляли Волчанск Харьковской области.
Били оккупанты, в частности, по пожарно-спасательной части города.
Во время обстрела вражеский снаряд попал в гражданский автомобиль.
55-летняя женщина, находившаяся в это время в салоне машины, погибла на месте.
Заметим, что здание пожарно-спасательной части Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Волчанске находилось под вражеским огнем и накануне.
Тогда захватчики уничтожили два автомобиля спасателей.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В тот же день в городе были повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 384-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Олег Синегубов