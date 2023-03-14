Март, 14 в 12:33

14 марта около 10:00 российские войска обстреляли Волчанск Харьковской области.

Били оккупанты, в частности, по пожарно-спасательной части города.

Во время обстрела вражеский снаряд попал в гражданский автомобиль.

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55-летняя женщина, находившаяся в это время в салоне машины, погибла на месте.

Заметим, что здание пожарно-спасательной части Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Волчанске находилось под вражеским огнем и накануне.

Тогда захватчики уничтожили два автомобиля спасателей.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В тот же день в городе были повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 384-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов