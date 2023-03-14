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Факти / Україна

Жінка загинула на місці: у Вовчанську російський снаряд влучив в авто

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
швидка допомога
Фото: УНІАН

14 березня близько 10:00 російські війська обстріляли Вовчанськ Харківської області.

Гатили окупанти, зокрема, по пожежно-рятувальній частині міста.

Під час обстрілу ворожий снаряд влучив у цивільну автівку.

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55-річна жінка, яка в цей час перебувала в салоні машини, загинула на місці.

Зауважимо, що будівля пожежно-рятувальної частини Держслужби з надзвичайних ситуацій у Вовчанську перебувала під ворожим вогнем і напередодні.

Тоді загарбники знищили два автомобілі рятувальників.

На щастя, минулося без постраждалих.

Того ж дня в місті було пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 384-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

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