Жінка загинула на місці: у Вовчанську російський снаряд влучив в авто
14 березня близько 10:00 російські війська обстріляли Вовчанськ Харківської області.
Гатили окупанти, зокрема, по пожежно-рятувальній частині міста.
Під час обстрілу ворожий снаряд влучив у цивільну автівку.
55-річна жінка, яка в цей час перебувала в салоні машини, загинула на місці.
Зауважимо, що будівля пожежно-рятувальної частини Держслужби з надзвичайних ситуацій у Вовчанську перебувала під ворожим вогнем і напередодні.
Тоді загарбники знищили два автомобілі рятувальників.
На щастя, минулося без постраждалих.
Того ж дня в місті було пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 384-ту добу.
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Джерело: Олег Синєгубов