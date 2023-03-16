8 вертолетов выглядели, как на ладони: воспоминания десанта о штурме Змеиного и эксклюзивные кадры

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8 мая началась рискованная боевая десантная операция по освобождению острова Змеиный.

В фильме Битва за остров Змеиный. Море впервые можно увидеть кадры спецоперации по высадке и штурму Змеиного, который провели воины ГУР МО Украины.

— Все понимали, что это сложная операция и никто не мог дать заднюю, потому что не нашлось тех, кто скажет “нет” и все, — говорит командир подразделения спецназначения ГУР МО Украины с позывным Шаман.

Штурмовать остров на открытых вертолетах с открытыми рампами десантных отсеков вылетели группы спецназовцев военной разведки ГУР МО Украины и бойцов групп антитеррора Альфа СБУ.

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— Когда мы выполняли полет к Змеиному, это было 37 км из ближайшей точки, но это была открытая водная поверхность, вертолет в условиях отсутствия ветра слышно за км 8-10. То есть, нас увидят и услышат на расстоянии раньше, чем мы сможем выполнить огненное поражение по острову. И это было сложнее всего, потому что мы выглядели, 8 вертолетов, как на ладони, — рассказывает командир экипажа вертолета, Герой Украины Евгений Соловьев.

На подлете к острову, чтобы подавить еще возможные живые огневые точки противника, вертолеты с десантом открыли огонь авиационными ракетами. Сразу после ракетных залпов пилоты отстреливали фальшивые тепловые цели, ловушки для вражеских зенитных ракет. С вертолетов, кроме ракет, били и пулеметами. Но ни одного выстрела по вертолетам в воздухе на сближении не было — ПВО противника уже было подавлено.

– Наша задача была атаковать это здание (музей, – Ред.), распределиться и мы уходили, то есть моя группа уходила туда левее, а группа Нептуна они шли правее. Альфачи уходили на зачистку здания. То есть у нас был остров разбитый по периметру, — рассказывает командир группы спецназначения ГУР МО Украины с позывным Скин.

Целью стрельбы в сторону музея было подавление огнем возможного вражеского сопротивления. Бойцам удалось закрепиться вокруг музея.

У острова появились и наши катера, но потом они были вынуждены отойти, ведь вражеская стрельба по ним стала интенсивнее.

– Сооружений было много, им было, где прятаться, они очень быстро двигались, они не сидели на одном месте. Они готовились к обороне, это был их остров, на котором они были не раз, — говорит командир с позывным Скин.

Эта попытка высадки на остров стала так называемой разведкой боем, россиянам были нанесены значительные потери, а также взято много военных трофеев.