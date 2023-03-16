8 вертольотів виглядали, як на долоні: згадки десанту про штурм Зміїного та ексклюзивні кадри

Березень, 15 в 22:00

8 травня почалась зухвала та ризикована бойова десантна операція зі звільнення острова Зміїний.

У фільмі Битва за острів Зміїний. Море вперше можна побачити кадри спецоперації з висадки та штурму Зміїного, який здійснили воїни ГУР МО України.

– Всі розуміли, що це складна операція і ніхто не міг дати задню, бо не знайшлося тих, хто скаже “ні” і все, – каже командир підрозділу спецпризначення ГУР МО України з позивним Шаман.

Штурмувати острів на відкритих вертольотах з відкритими рампами десантних відсіків вилетіли групи спецпризначенців воєнної розвідки ГУР МО України та бійців груп антитерору Альфа СБУ.

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– Коли ми виконували політ до Зміїного, це було 37 км з найближчої точки, але це була відкрита водна поверхня, вертоліт за умови відсутності вітру, чутно за км 8-10. Тобто нас побачать та почують на відстані раніше, ніж ми зможемо виконати вогневе ураження по острову. І це було найскладніше, тому що ми виглядали, 8 вертольотів, як на долоні, – розповідає командир екіпажу вертольота, Герой України Євген Соловйов.

На підльоті до острова, щоб подавити можливо ще живі вогневі точки противника, вертольоти з десантом відкрили вогонь авіаційними ракетами. Одразу після ракетних залпів пілоти відстрілювали фальшиві теплові цілі, пастки для ворожих зенітних ракет. З вертольотів, окрім ракет, били й кулеметами. Але жодного пострілу по гвинтокрилам у повітрі на зближенні не було – ППО противника вже було подавлено.

– Наша задача була атакувати цю будівлю (музей, – Ред.), розподілитися і ми уходили, тобто моя група уходила туди лівіше, а група Нептуна вони йшли правіше. Альфачі уходили на зачистку будівлі. Тобто у нас був острів розбитий за периметром, – розповідає командир групи спецпризначення ГУР МО України з позивним Скін.

Щільна стрілянина у бік музею мала на меті подавити вогнем можливий ворожий супротив. Бійцям вдалося закріпитися навколо музею.

Біля острова з’явились і наші катери, але потім були змушені відійти, адже ворожа стрілянина по ним стала інтенсивнішою.

– Споруд було багато, їм було, де ховатися, вони дуже швидко рухалися, вони не сиділи на одному місці. Вони готувались до оборони, це був їх остров, на якому вони були не один раз, – каже командир з позивним Скін.

Ця спроба висадки на острів стала такою собі розвідкою боєм, росіянам було завдано значних втрат та взято багато військових трофеїв.