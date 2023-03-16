155-мм боеприпасы и транспорт: Литва передаст Украине новый пакет военной помощи
Литва передаст Украине новый пакет военной помощи, куда войдут боеприпасы калибра 155 мм.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Литвы.
Глава ведомства Арвидас Анушаускас после 10-й встречи в формате Рамштайн объявил, что Украине передадут боеприпасы, транспорт и сухпайки.
По его словам, общая стоимость военной поддержки, которую Литва оказывает нашему государству, вскоре достигнет €454 млн.
Также страна готовит дополнительные €3 млн в международный фонд закупки тяжелого вооружения, который находится под управлением Великобритании, и €1 млн — в Целевой фонд НАТО CAP (Комплексный пакет помощи для Украины).
В Министерстве обороны сообщили, что Литва проводит военную подготовку для украинских бойцов.
В 2023 году планируется обучение 1 600 военных, 40 литовских инструкторов примут участие в обучении Миссии поддержки Украины ЕС (EUMAM) в Германии. С начала года литовские инструкторы уже подготовили 250 украинцев.
Кроме того, Литва принимает украинских военных на лечение и реабилитацию в координации с ЕС и НАТО. Так, в Литве прошли лечение 136 раненых, 151 раненому предоставлены реабилитационные услуги.