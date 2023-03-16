Март, 16 в 18:36

Литва передаст Украине новый пакет военной помощи, куда войдут боеприпасы калибра 155 мм.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Литвы.

Глава ведомства Арвидас Анушаускас после 10-й встречи в формате Рамштайн объявил, что Украине передадут боеприпасы, транспорт и сухпайки.

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По его словам, общая стоимость военной поддержки, которую Литва оказывает нашему государству, вскоре достигнет €454 млн.

Также страна готовит дополнительные €3 млн в международный фонд закупки тяжелого вооружения, который находится под управлением Великобритании, и €1 млн — в Целевой фонд НАТО CAP (Комплексный пакет помощи для Украины).

В Министерстве обороны сообщили, что Литва проводит военную подготовку для украинских бойцов.

В 2023 году планируется обучение 1 600 военных, 40 литовских инструкторов примут участие в обучении Миссии поддержки Украины ЕС (EUMAM) в Германии. С начала года литовские инструкторы уже подготовили 250 украинцев.

Кроме того, Литва принимает украинских военных на лечение и реабилитацию в координации с ЕС и НАТО. Так, в Литве прошли лечение 136 раненых, 151 раненому предоставлены реабилитационные услуги.