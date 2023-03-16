Березень, 16 в 18:36

Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги, куди увійдуть боєприпаси калібру 155 мм.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Литви.

Очільник відомства Арвідас Анушаускас після 10-ї зустрічі у форматі Рамштайн оголосив, що Україні передадуть боєприпаси, транспорт і сухпайки.

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За його словами, загальна вартість військової підтримки, яку Литва надає нашій державі, незабаром досягне €454 млн.

Також країна готує додаткові €3 млн у міжнародний фонд закупівлі важкого озброєння, який перебуває під управлінням Великої Британії, та €1 млн – до Цільового фонду НАТО CAP (Комплексний пакет допомоги для України).

У Міністерстві оборони повідомили, що Литва проводить військову підготовку для українських бійців.

У 2023 році планується навчання 1 600 військових, 40 литовських інструкторів візьмуть участь у навчанні Місії підтримки України ЄС (EUMAM) у Німеччині. Від початку року литовські інструктори вже підготували 250 українців.

Окрім того, Литва приймає українських військових на лікування та реабілітацію у координації із ЄС та НАТО. Так, у Литві пройшли лікування 136 поранених, 151 пораненому надано реабілітаційні послуги.