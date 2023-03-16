155-мм боєприпаси і транспорт: Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги
Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги, куди увійдуть боєприпаси калібру 155 мм.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Литви.
Очільник відомства Арвідас Анушаускас після 10-ї зустрічі у форматі Рамштайн оголосив, що Україні передадуть боєприпаси, транспорт і сухпайки.
За його словами, загальна вартість військової підтримки, яку Литва надає нашій державі, незабаром досягне €454 млн.
Також країна готує додаткові €3 млн у міжнародний фонд закупівлі важкого озброєння, який перебуває під управлінням Великої Британії, та €1 млн – до Цільового фонду НАТО CAP (Комплексний пакет допомоги для України).
У Міністерстві оборони повідомили, що Литва проводить військову підготовку для українських бійців.
У 2023 році планується навчання 1 600 військових, 40 литовських інструкторів візьмуть участь у навчанні Місії підтримки України ЄС (EUMAM) у Німеччині. Від початку року литовські інструктори вже підготували 250 українців.
Окрім того, Литва приймає українських військових на лікування та реабілітацію у координації із ЄС та НАТО. Так, у Литві пройшли лікування 136 поранених, 151 пораненому надано реабілітаційні послуги.