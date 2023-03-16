Март, 16 в 15:00

Россия исчерпывает запасы ракетного вооружения, поэтому массированные атаки на Украину теперь могут происходить раз в месяц, а то и реже.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона Единые новости.

Он отметил, что, несмотря на ограниченность запасов ракет, РФ продолжит наносить удары по Украине, однако их частота зависит от способности агрессора накопить ракетное вооружение.

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– Массированность этих ударов будет зависеть от запасов, которые они накапливают. От этого также будут зависеть сроки. Если раньше они могли наносить удары еженедельно, то сейчас это возможно раз в месяц, а в дальнейшем, может, и реже, — подчеркнул Скибицкий.

Представитель ГУР объяснил, что тактика ракетных атак РФ существенно изменилась с момента первых ударов осенью прошлого года. Тогда основой массированных атак врага являлись крылатые ракеты Х-101, Х-555, а также крылатые ракеты морского базирования Калибр.

– На сегодняшний день РФ использует весь спектр ракетного вооружения, которое у нее есть. Это все виды ракет, – уточнил Скибицкий.

По его словам, это свидетельствует о том, что “больших запасов, которые были до этого, у РФ не существует”.

По данным разведки, мощности производства в РФ не покрывают все расходы российских войск. Так, агрессор может за месяц изготовить около 30 крылатых ракет.

– В прошлый раз был удар, чуть более 30 крылатых ракет использовали. Такое количество РФ способна произвести за месяц. Соответственно все, что выходит с конвейера, сразу идет для нанесения удара. Поскольку в любом случае они должны обладать стратегическим запасом, они не могут обнулиться по всем видам ракетного вооружения, — объяснил Скибицкий.

Он уточнил, что западные санкции против РФ действуют и оказывают существенное влияние на производство вооружения и военной техники. России тяжело получить иностранные компоненты.

Кроме того, есть много информации, что во время запусков ракет с территории РФ они “никуда не улетают”, что свидетельствует об их низком качестве. Это, например, находившиеся на хранении ракеты к зенитным системам С-300, С-400, противокорабельные ракеты Х-22.

– Это очень старые ракеты, требующие соответствующего восстановления, технического обслуживания. Точность их подвергается сомнению. И такие проблемы будут и дальше наращиваться, – проинформировал Скибицкий.

В последний раз РФ наносила массированный удар по Украине 9 марта, выпустив 81 ракету разных видов и восемь ударных беспилотников Shahed-136/131.

По данным ГУР, страна-агрессор в течение месяца собирала запас ракет для этого удара. У РФ, например, осталось всего около 7% крылатых ракет Калибр.