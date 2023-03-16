Березень, 16 в 15:00

Росія вичерпує запаси ракетного озброєння, а тому масовані атаки на Україну тепер можуть відбуватися раз на місяць, а то й рідше.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що, попри обмеженість запасів ракет, РФ продовжить завдавати ударів по Україні, однак їх частота залежить від здатності агресора накопичити ракетне озброєння.

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– Масованість цих ударів залежатиме від тих запасів, які вони накопичують. Від цього також будуть залежати терміни. Якщо раніше вони могли завдавати ударів щотижня, то зараз це, можливо, раз на місяць, а в подальшому, може, й рідше, – наголосив Скібіцький.

Представник ГУР пояснив, що тактика ракетних атак РФ суттєво змінилася з моменту перших ударів восени минулого року. Тоді основою масованих атак ворога були крилаті ракети Х-101, Х-555, а також крилаті ракети морського базування Калібр.

– На сьогодні РФ використовує весь спектр ракетного озброєння, яке в неї є. Це всі види ракет, – уточнив Скібіцький.

За його словами, це свідчить про те, що “великих запасів, які були до цього, у РФ не існує”.

За даними розвідки, потужності виробництва в РФ не покривають всі витрати російських військ. Так, агресор може протягом місяця виготовити близько 30 крилатих ракет.

– Минулого разу був удар, трохи більше 30 крилатих ракет використали. Таку кількість РФ здатна виготовити за місяць. Відповідно все, що виходить з конвеєра, одразу йде для завдання удару. Оскільки в будь-якому випадку вони повинні мати стратегічний запас, вони не можуть обнулитися по всіх видах ракетного озброєння, – пояснив Скібіцький.

Він уточнив, що західні санкції проти РФ діють і суттєво впливають на виробництво озброєння та військової техніки. Росії важко отримати іноземні компоненти.

Крім того, є багато інформації, що під час запусків ракет з території РФ вони “нікуди не летять”, що свідчить про їх низьку якість. Це, наприклад, ракети до зенітних систем С-300, С-400, які перебували на зберіганні, протикорабельні ракети Х-22.

– Це дуже старі ракети, вони потребують відповідного відновлення, технічного обслуговування. Точність їх піддається сумніву. І такі проблеми будуть і далі нарощуватися, – поінформував Скібіцький.

Востаннє РФ завдавала масованого удару по Україні 9 березня, випустивши 81 ракету різних видів та 8 ударних безпілотників Shahed-136/131.

За даними ГУР, країна-агресор протягом місяця збирала запас ракет для цього удару. У РФ, наприклад, залишилося лише близько 7% крилатих ракет Калібр.