Разборка автомата и строевая подготовка: в Севастополе оккупанты в школах и детсадах ввели военную подготовку
В оккупированном Севастополе российские власти ввели курсы военной подготовки для младших школьников и воспитанников детских садов.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, это только в России может быть нормой учить детей разбирать автомат.
Дмитрий Лубинец также опубликовал видео, как в одной из школ Севастополя школьники на время разбирают и складывают автомат.
— Россияне открыли курсы начальной военной подготовки для детей. Причем не только для школьников, но и для воспитанников детсада. Об этом сообщил спикер так называемого парламента аннексированного Крыма.
На этих курсах дети занимаются строевой подготовкой, единоборствами и обучением обращению с оружием, — подчеркнул уполномоченный Верховной Рады.
По словам правозащитников, в Крыму с начала аннексии выращивают молодую армию, готовую убивать и умирать за Россию. Например, движение Юнармии, которое начало действовать на территории Крыма с 2014-го.
К тому же среди молодых российских солдат, которые воюют и гибнут в Украине, много тех, кто еще в школе воспитывался в этой Юнармии.
Кроме того, в России с сентября в школьную программу введут новый предмет — учебная военная подготовка.
Фото: скриншот с видео