Март, 16 в 8:36

В оккупированном Севастополе российские власти ввели курсы военной подготовки для младших школьников и воспитанников детских садов.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, это только в России может быть нормой учить детей разбирать автомат.

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Дмитрий Лубинец также опубликовал видео, как в одной из школ Севастополя школьники на время разбирают и складывают автомат.

— Россияне открыли курсы начальной военной подготовки для детей. Причем не только для школьников, но и для воспитанников детсада. Об этом сообщил спикер так называемого парламента аннексированного Крыма. На этих курсах дети занимаются строевой подготовкой, единоборствами и обучением обращению с оружием, — подчеркнул уполномоченный Верховной Рады.

По словам правозащитников, в Крыму с начала аннексии выращивают молодую армию, готовую убивать и умирать за Россию. Например, движение Юнармии, которое начало действовать на территории Крыма с 2014-го.

К тому же среди молодых российских солдат, которые воюют и гибнут в Украине, много тех, кто еще в школе воспитывался в этой Юнармии.

Кроме того, в России с сентября в школьную программу введут новый предмет — учебная военная подготовка.

Фото: скриншот с видео