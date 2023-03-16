Розбирання автомата та стройова підготовка: в Севастополі окупанти в школах та дитсадках ввели військовий вишкіл
В окупованому Севастополі російська влада ввела курси військового вишколу для молодших школярів та вихованців дитячих садків.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, це лише в Росії може бути нормою навчати дітей розбирати автомат.
Дмитро Лубінець також опублікував відео, як в одній зі шкіл Севастополя школярі на час розбирають та складають автомат.
– Росіяни відкрили курси початкового військового вишколу для дітей. До того ж не лише для школярів, а й для вихованців дитсадка. Про це повідомив спікер так званого парламенту анексованого Криму.
На цих курсах діти займаються стройовою підготовкою, єдиноборствами та навчанням поводження зі зброєю, – наголосив уповноважений Верховної Ради.
За словами правозахисників, у Криму з початку анексії вирощують молоду армію, готову вбивати та вмирати за Росію. Наприклад, рух Юнармії, який почав діяти на території Криму з 2014-го.
До того ж серед молодих російських солдатів, які воюють і гинуть в Україні, багато тих, хто ще у школі виховувався в цій Юнармії.
Крім того, в Росії з вересня у шкільну програму введуть новий предмет – навчальна воєнна підготовка.
Фото: скриншот із відео