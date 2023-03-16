Березень, 16 в 8:36

В окупованому Севастополі російська влада ввела курси військового вишколу для молодших школярів та вихованців дитячих садків.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, це лише в Росії може бути нормою навчати дітей розбирати автомат.

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Дмитро Лубінець також опублікував відео, як в одній зі шкіл Севастополя школярі на час розбирають та складають автомат.

– Росіяни відкрили курси початкового військового вишколу для дітей. До того ж не лише для школярів, а й для вихованців дитсадка. Про це повідомив спікер так званого парламенту анексованого Криму. На цих курсах діти займаються стройовою підготовкою, єдиноборствами та навчанням поводження зі зброєю, – наголосив уповноважений Верховної Ради.

За словами правозахисників, у Криму з початку анексії вирощують молоду армію, готову вбивати та вмирати за Росію. Наприклад, рух Юнармії, який почав діяти на території Криму з 2014-го.

До того ж серед молодих російських солдатів, які воюють і гинуть в Україні, багато тих, хто ще у школі виховувався в цій Юнармії.

Крім того, в Росії з вересня у шкільну програму введуть новий предмет – навчальна воєнна підготовка.

Фото: скриншот із відео