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Факты / Україна

Сбитый Су-25 и 13 беспилотников: итоги ударов ВСУ 15 марта

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия накануне нанесли ряд точных ударов по позициям оккупантов.

Пилоты нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Украинские военные сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов разного типа.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • пункт управления,
  • три района сосредоточения личного состава и военной техники,
  • две радиолокационных станции,
  • станцию радиоэлектронной борьбы,
  • зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Кроме того, Силы обороны Украины отбили более 75 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 386-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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