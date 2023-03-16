Март, 16 в 6:48

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия накануне нанесли ряд точных ударов по позициям оккупантов.

Пилоты нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Украинские военные сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов разного типа.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

пункт управления,

три района сосредоточения личного состава и военной техники,

две радиолокационных станции,

станцию радиоэлектронной борьбы,

зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Кроме того, Силы обороны Украины отбили более 75 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 386-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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