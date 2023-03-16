Сбитый Су-25 и 13 беспилотников: итоги ударов ВСУ 15 марта
Фото: Генштаб ВСУ
Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия накануне нанесли ряд точных ударов по позициям оккупантов.
Пилоты нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.
Украинские военные сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов разного типа.
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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- пункт управления,
- три района сосредоточения личного состава и военной техники,
- две радиолокационных станции,
- станцию радиоэлектронной борьбы,
- зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.
Кроме того, Силы обороны Украины отбили более 75 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 386-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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