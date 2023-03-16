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США поддерживают решение военного командования Украины и президента Владимира Зеленского по удержанию Бахмута.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга.

— Украинцы сделали что-то невероятное в районе Бахмута. Россияне хотят захватить этот город уже 7 месяцев, но не имеют там каких-то успехов благодаря стараниям Вооруженным силам Украины, — сказал он.

Глава Пентагона добавил, что если Владимир Зеленский изменит мнение и решит перегруппировать украинское войско, то это не будет означать проигрыш в войне.

— Относительно значимости этого города. Президент Зеленский ведет свою борьбу, он вовлечен конкретно по принятию решений вокруг того, что важно, а что не важно для его сил (обороны, — Ред.). Если он (Зеленский, — Ред.) скажет, что надо перегруппироваться, то это не значит, что война проиграна… Это им решать, где оставаться и как долго вести оборону. Это им решать, а не нам, — добавил Остин.

Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты продолжат поддержку любого решения Зеленского.