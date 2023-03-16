Еще 10 танков Leopard 2 от Швеции и €130 млн помощи от Дании: что происходит на 386-й день войны (онлайн)
Президент Зеленский подписал указы об увольнении глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОГА.
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты усиливают режимные мероприятия в населенных пунктах Херсонской области.
В Польше задержали шестерых агентов Кремля, которые устанавливали скрытые камеры и готовили диверсии.
Дания выделила Украине пакет помощи на €130 млн, куда вошли боеприпасы, пулеметы и ракеты для ПВО.
Испания обязалась в ближайшее время отправить в Украину шесть танков Leopard 2.
Украина одержала первую победу в деле долга Януковича на $3 млрд в Верховном суде Британии.
Украинские защитники приземлили самолет РФ под Бахмутом.
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