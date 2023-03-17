Март, 17 в 16:38

В пятницу, 17 марта, страна-агрессор РФ снизила количество своих кораблей в Черном море, однако все еще держит там ракетоносители.

Об этом сообщили в пресс-центре Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В Черном море все еще остаются четыре корабля-ракетоносителя РФ (ранее было пять). На их борту могут находиться до 24 крылатых ракет Калибр, которыми агрессор периодически обстреливает Украину.

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– В Черном море на боевом дежурстве находятся 16 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет Калибр, общий залп которых составляет до 24 ракет, — отметили в ВМС.

В Азовском море находится один вражеский корабль. А в Средиземном море – 7 российских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет Калибр (общий залп 20 ракет).

В настоящее время Военно-морские силы прилагают все усилия для обеспечения безопасности судоходства. Проход судов через Черное море в рамках зерновой инициативы важен для преодоления продовольственного кризиса в мире.

В течение недели из портов Украины вышли 25 судов. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Накануне в Черном море находился 21 российский корабль, среди которых пять носителей крылатых ракет типа Калибр (с общим залпом до 32 ракет).

По данным украинской разведки, Россия исчерпывает запасы ракетного вооружения. Поэтому массированные атаки на Украину теперь могут происходить раз в месяц, а то и реже.

У РФ, в частности, осталось всего около 7% крылатых ракет Калибр.

Агрессор неделями накапливает ракеты и просто “с конвейера” отправляет их в войска для нанесения удара по Украине.

Источник: ВМС ВСУ