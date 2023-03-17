Березень, 17 в 16:38

У п’ятницю, 17 березня, країна-агресор РФ зменшила кількість своїх кораблів у Чорному морі, проте все ще тримає там ракетоносії.

Про це поінформували в пресцентрі Військово-морських сил Збройних сил України.

В Чорному морі все ще залишаються чотири кораблі-ракетоносії РФ (раніше було п’ять). На їх борту можуть знаходитися до 24 крилатих ракет Калібр, якими агресор періодично обстрілює Україну.

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– У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 16 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет Калібр, загальний залп яких становить до 24 ракет, – наголосили у ВМС.

В Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель. А в Середземному морі – 7 російських кораблів, з них 3 носії крилатих ракет Калібр (загальний залп 20 ракет).

Наразі Військово-морські сили докладають усіх зусиль для забезпечення безпеки судноплавства. Прохід суден через Чорне море в рамках зернової ініціативи є важливим для подолання продовольчої кризи в світі.

Протягом тижня з портів України вийшли 25 суден. На їх борту було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

Напередодні в Чорному морі перебував 21 російський корабель, серед яких п’ять носіїв крилатих ракет типу Калібр (із загальним залпом до 32 ракет).

За даними української розвідки, Росія вичерпує запаси ракетного озброєння. Через це масовані атаки на Україну тепер можуть відбуватися раз на місяць, а то й рідше.

У РФ, зокрема, залишилося лише близько 7% крилатих ракет Калібр.

Агресор тижнями накопичує ракети і просто “з конвеєра” відправляє їх у війська для завдання удару по Україні.

Джерело: ВМС ЗСУ