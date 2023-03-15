Березень, 15 в 19:10

У Маріуполі з’явилась техніка Російської Федерації, позначена новими позначками – коло у прямокутнику.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram каналі.

– Нові позначки на військовій техніці в окупантів зафіксовано в Маріуполі. Тепер – коло в прямокутнику. Техніка з подібним маркуванням рухалась через місто в бік Новоазовська та далі на північ області, – написав він.

Андрющенко зазначив, що раніше подібного маркування в місті помічено не було.

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На початку березня заступник мера Маріуполя повідомляв, що в місті зафіксована техніка з намальованим трикутником поверх російської Z, яка знаходиться в прямокутнику.

Наразі невідомо значення нових позначок на техніці окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на ворожих танках та бронемашинах були помічені позначки, як то Z, V, O та Z в прямокутнику. Згодом з’являлись і нові позначки. Одностайної думки щодо маркування техніки РФ таким чином немає, але, ймовірно, ці позначки розділяли техніку за територіальним адміністративним поділом в Росії: західний військовий округ РФ – Z, східний (Восточный – з рос.) – V, та центральний – О).

За іншою версією, маркування танків та бронемашин Росії відбувалось за напрямком їх використання при вторгненні в Україну.

Водночас найбільш поширеними позначками були V і Z, які отримали неабиякий резонанс в Росії та стали спочатку неофіційним, а згодом і офіційним символом підтримки вторгнення.

Фото: Андрющенко Time