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Факты / Україна

Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне слышны взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух

17 марта в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители.

К слову, воздушная тревога в регионе пока не объявлена.

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Накануне российские оккупанты 76 раз обстреливали мирные населенные пункты области из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников, станковых противотанковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

В общей сложности россияне выпустили 16 марта 413 снарядов.

Жилые кварталы Херсона находились под вражеским огнем 13 раз.

Российские снаряды попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.

Из-за российских обстрелов 16 марта один человек получил ранение.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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