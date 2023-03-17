Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне слышны взрывы
17 марта в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные жители.
К слову, воздушная тревога в регионе пока не объявлена.
Последний раз людей в Херсоне и области предупреждали об опасности с воздуха вчера утром.
Накануне российские оккупанты 76 раз обстреливали мирные населенные пункты области из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников, станковых противотанковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
В общей сложности россияне выпустили 16 марта 413 снарядов.
Жилые кварталы Херсона находились под вражеским огнем 13 раз.
Российские снаряды попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.
Из-за российских обстрелов 16 марта один человек получил ранение.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.