Март, 17 в 8:28

17 марта в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные жители.

К слову, воздушная тревога в регионе пока не объявлена.

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Последний раз людей в Херсоне и области предупреждали об опасности с воздуха вчера утром.

Накануне российские оккупанты 76 раз обстреливали мирные населенные пункты области из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников, станковых противотанковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

В общей сложности россияне выпустили 16 марта 413 снарядов.

Жилые кварталы Херсона находились под вражеским огнем 13 раз.

Российские снаряды попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.

Из-за российских обстрелов 16 марта один человек получил ранение.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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