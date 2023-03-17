Березень, 17 в 8:28

17 березня в Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

До слова, повітряна тривога в регіоні наразі не оголошена.

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Востаннє людей у Херсоні та області попереджали про небезпеку з повітря вчора вранці.

Напередодні російські окупанти 76 разів обстрілювали мирні населені пункти області з мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків, безпілотників, станкових протитанкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

Загалом росіяни випустили 16 березня 413 снарядів.

Житлові квартали Херсона перебували під ворожим вогнем 13 разів.

Російські снаряди поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

Через російські обстріли 16 березня одна людина дістала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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