Март, 17 в 10:35

17 марта российские войска нанесли четыре авиаудара по Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, жертв вражеской атаки нет.

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– Обстрелы города проходят фактически круглосуточно. Бои за Авдеевку продолжаются, – отмечает Андрей Ермак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.