Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке
17 марта российские войска нанесли четыре авиаудара по Авдеевке Донецкой области.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, жертв вражеской атаки нет.
Сейчас смотрят
– Обстрелы города проходят фактически круглосуточно. Бои за Авдеевку продолжаются, – отмечает Андрей Ермак.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.