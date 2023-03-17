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Факты / Україна

Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке

Татьяна Забожко, редактор ленты
Авіаудари по Авдіївці 17 березня 2023

17 марта российские войска нанесли четыре авиаудара по Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, жертв вражеской атаки нет.

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– Обстрелы города проходят фактически круглосуточно. Бои за Авдеевку продолжаются, – отмечает Андрей Ермак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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