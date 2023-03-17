Росіяни завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці

Березень, 17 в 10:35

17 березня російські війська завдали чотири авіаудари по Авдіївці Донецької області.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, жертв ворожої атаки немає.

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– Обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. Бої за Авдіївку тривають, – зауважує Андрій Єрмак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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