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Факти / Україна

Росіяни завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Авіаудари по Авдіївці 17 березня 2023

17 березня російські війська завдали чотири авіаудари по Авдіївці Донецької області.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, жертв ворожої атаки немає.

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– Обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. Бої за Авдіївку тривають, – зауважує Андрій Єрмак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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