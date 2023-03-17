Росіяни завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці
17 березня російські війська завдали чотири авіаудари по Авдіївці Донецької області.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, жертв ворожої атаки немає.
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– Обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. Бої за Авдіївку тривають, – зауважує Андрій Єрмак.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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