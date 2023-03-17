Март, 17 в 11:36

Западные союзники обсуждают передачу современных истребителей Украине.

Об этом в эфире канала TV2 рассказала премьер Дании Метте Фредериксен.

— Это то, что мы обсуждаем в группе союзных стран, — сказала она, добавив, что “это большое пожелание Украины”.

Фредериксен не раскрыла подробностей о том, передача каких именно истребителей сейчас обсуждается.

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Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявлял, что Копенгаген “открыт” для идеи отправки истребителей ВСУ.

— Я не исключаю, что в какой-то момент может возникнуть потребность рассмотреть предоставление истребителей, — заявил он.

Отметим, что уже в ближайшие дни Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.

Также отправку Украине МиГ-29 одобрило правительство Словакии. Воздушные силы ВСУ получают 13 истребителей от этой страны.