Березень, 17 в 11:36

Західні союзники обговорюють передання сучасних винищувачів Україні.

Про це в ефірі каналу TV2 розповіла прем’єр Данії Метте Фредеріксен.

– Це те, що ми обговорюємо у групі союзних країн, – сказала вона, додавши, що “це велике побажання України”.

Фредеріксен не розкрила подробиць про те, передання яких саме винищувачів зараз обговорюється.

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Раніше виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявляв, що Копенгаген “відкритий” для ідеї відправлення винищувачів ЗСУ.

– Я не виключаю, що в якийсь момент може виникнути потреба розглянути надання винищувачів, – заявив він.

Зазначимо, що вже найближчими днями Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.

Також відправлення Україні МіГ-29 схвалив уряд Словаччини. Повітряні сили ЗСУ отримують 13 винищувачів від цієї країни.