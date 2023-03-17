Силы РФ сейчас не способны даже на локальные наступления – разведка Британии
Локальные наступления армии РФ на всей линии фронта сейчас являются одними из самых низких, по крайней мере, с января 2023 года.
Об этом в разведке Минобороны Великобритании сообщили 17 марта.
– Вероятно, российские войска настолько истощили боеспособность развернутых формирований, что даже локальные наступательные действия сейчас невозможны, – предполагают в британской разведке.
В британском оборонном ведомстве не исключают, что российское командование постарается восстановить наступательный потенциал после пополнения личного состава и запасов боеприпасов.
В противном случае командиры будут вынуждены выбирать между наступательными операциями и надежной обороной вдоль всей линии фронта.
Пока армия РФ и силы частной военной компании Вагнера сосредоточились к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута Донецкой области.
Именно эта река обозначает линию фронта в этом населенном пункте.
Вооруженные силы Украины, отмечают в разведке Минобороны Великобритании, продолжают оборонять западную часть города.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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