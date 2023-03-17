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Факты / Україна

Силы РФ сейчас не способны даже на локальные наступления – разведка Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Локальные наступления армии РФ на всей линии фронта сейчас являются одними из самых низких, по крайней мере, с января 2023 года.

Об этом в разведке Минобороны Великобритании сообщили 17 марта.

– Вероятно, российские войска настолько истощили боеспособность развернутых формирований, что даже локальные наступательные действия сейчас невозможны, – предполагают в британской разведке.

В британском оборонном ведомстве не исключают, что российское командование постарается восстановить наступательный потенциал после пополнения личного состава и запасов боеприпасов.

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В противном случае командиры будут вынуждены выбирать между наступательными операциями и надежной обороной вдоль всей линии фронта.

Пока армия РФ и силы частной военной компании Вагнера сосредоточились к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута Донецкой области.

Именно эта река обозначает линию фронта в этом населенном пункте.

Карта бойових дій довкола Бахмута

Вооруженные силы Украины, отмечают в разведке Минобороны Великобритании, продолжают оборонять западную часть города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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