Март, 17 в 10:23

Локальные наступления армии РФ на всей линии фронта сейчас являются одними из самых низких, по крайней мере, с января 2023 года.

Об этом в разведке Минобороны Великобритании сообщили 17 марта.

– Вероятно, российские войска настолько истощили боеспособность развернутых формирований, что даже локальные наступательные действия сейчас невозможны, – предполагают в британской разведке.

В британском оборонном ведомстве не исключают, что российское командование постарается восстановить наступательный потенциал после пополнения личного состава и запасов боеприпасов.

Сейчас смотрят

В противном случае командиры будут вынуждены выбирать между наступательными операциями и надежной обороной вдоль всей линии фронта.

Пока армия РФ и силы частной военной компании Вагнера сосредоточились к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута Донецкой области.

Именно эта река обозначает линию фронта в этом населенном пункте.

Вооруженные силы Украины, отмечают в разведке Минобороны Великобритании, продолжают оборонять западную часть города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.