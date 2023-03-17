Сили РФ зараз не спроможні навіть на локальні наступи – розвідка Британії

Березень, 17 в 10:23

Локальні наступи армії РФ на всій лінії фронту нині є одними з найнижчих, принаймні з січня 2023 року.

Про це в розвідці Міноборони Великої Британії повідомили 17 березня.

– Імовірно, російські війська настільки виснажили боєздатність розгорнутих формувань, що навіть локальні наступальні дії зараз неможливі, – припускають у британській розвідці.

У британському оборонному відомстві не виключають, що російське командування намагатиметься відновити наступальний потенціал після поповнення особового складу та запасів боєприпасів.

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Інакше командири будуть змушені обирати між наступальними операціями та надійною обороною вздовж усієї лінії фронту.

Поки ж армія РФ та сили приватної військової компанії Вагнера зосередилися на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута Донецької області.

Саме ця річка позначає лінію фронту в районі цього населеного пункту.

Збройні сили України, зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії, продовжують обороняти західну частину міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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