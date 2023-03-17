В Мелитополе оккупанты запретили выплаты людям без паспортов РФ – Генштаб ВСУ
Фото: Depositphotos
На временно занятой территории Запорожской области продолжается паспортизация населения.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Мелитополе запретили какие-либо выплаты и расчеты для граждан, не имеющих регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ.
А получить номер можно только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.
Сейчас смотрят
Такое нововведение ввела оккупационная так называемая власть вместе с представителями Федеральной налоговой службы РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.