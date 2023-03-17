Март, 17 в 6:37

На временно занятой территории Запорожской области продолжается паспортизация населения.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Мелитополе запретили какие-либо выплаты и расчеты для граждан, не имеющих регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ.

А получить номер можно только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.

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Такое нововведение ввела оккупационная так называемая власть вместе с представителями Федеральной налоговой службы РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 387-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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