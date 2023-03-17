У Мелітополі окупанти заборонили виплати людям без паспортів РФ – Генштаб ЗСУ

Березень, 17 в 6:37

На тимчасово зайнятій території Запорізької області триває примусова паспортизація населення.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, у Мелітополі заборонили будь-які виплати та розрахунки для громадян, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ.

А отримати номер можливо лише за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.

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Таке нововведення започаткувала окупаційна так звана влада разом із представниками Федеральної податкової служби РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 387-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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