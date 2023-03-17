У Мелітополі окупанти заборонили виплати людям без паспортів РФ – Генштаб ЗСУ
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На тимчасово зайнятій території Запорізької області триває примусова паспортизація населення.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, у Мелітополі заборонили будь-які виплати та розрахунки для громадян, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ.
А отримати номер можливо лише за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.
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Таке нововведення започаткувала окупаційна так звана влада разом із представниками Федеральної податкової служби РФ.
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