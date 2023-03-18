Мобилизация женщин и повестки в Дії: Маляр развенчала основные фейки российской пропаганды
Кремлевская пропаганда продолжает распространять фейки и мифы, в частности отрабатывают тему дискредитации мобилизации.
Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
— Да, снова на повестку дня пророссийских телеграмм-каналов вернулись месседжи о мобилизации женщин. Казалось бы, столько раз эта тема не получала высокой заинтересованности, однако они настойчиво пытаются ее “раскрутить”, несмотря на отсутствие успехов, — написала она.
Заместитель министра отметила, что в Украине не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков, и не направляют без их согласия на передний край.
— Если военнообязанная женщина получает повестку – это для уточнения данных. Потому что они по закону должны это делать каждые 5 лет, — объяснила Маляр.
Также постоянно распространяется информация, что якобы через Дію будут выдавать повестки. Это тоже не является правдой – вопрос этот не прорабатывается.
Еще один российский нарратив, что мобилизованные сразу без подготовки отправляются в Бахмут.
— На самом деле, мобилизованные, которые не проходили военной службы, направляются в учебные центры. В результате масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения, — говорит Маляр.
Она сообщила, что если человека без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, то он должен обратиться по телефонам горячей линии Министерства обороны: 0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44- 99.
— Для того чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер военной части, в которую направили, и который ТЦК СП отправил, — говорит Маляр.
Кроме того, нужно знать, что мобилизованных направляют на разные направления, а не только на Восток.
— Есть немало тыловых воинских частей в разных регионах Украины, задача которых приближать нашу победу. Спектр широк — от учебных заведений и подразделений до баз, складов и арсеналов, сюда же можно добавить ремонтные части, части связи и киберобороны. Упомянуть стоит аэродромы, госпитали, автобазы. Необходима круглосуточная их охрана и оборона. И на такие должности тоже происходит мобилизация, — рассказывает заместитель министра.