Мобилизация женщин и повестки в Дії: Маляр развенчала основные фейки российской пропаганды

Март, 18 в 18:56

Кремлевская пропаганда продолжает распространять фейки и мифы, в частности отрабатывают тему дискредитации мобилизации.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Да, снова на повестку дня пророссийских телеграмм-каналов вернулись месседжи о мобилизации женщин. Казалось бы, столько раз эта тема не получала высокой заинтересованности, однако они настойчиво пытаются ее “раскрутить”, несмотря на отсутствие успехов, — написала она.

Заместитель министра отметила, что в Украине не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков, и не направляют без их согласия на передний край.

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— Если военнообязанная женщина получает повестку – это для уточнения данных. Потому что они по закону должны это делать каждые 5 лет, — объяснила Маляр.

Также постоянно распространяется информация, что якобы через Дію будут выдавать повестки. Это тоже не является правдой – вопрос этот не прорабатывается.

Еще один российский нарратив, что мобилизованные сразу без подготовки отправляются в Бахмут.

— На самом деле, мобилизованные, которые не проходили военной службы, направляются в учебные центры. В результате масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения, — говорит Маляр.

Она сообщила, что если человека без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, то он должен обратиться по телефонам горячей линии Министерства обороны: 0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44- 99.

— Для того чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер военной части, в которую направили, и который ТЦК СП отправил, — говорит Маляр.

Кроме того, нужно знать, что мобилизованных направляют на разные направления, а не только на Восток.